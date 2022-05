Salah lança aviso ao Real Madrid: «Temos contas a acertar»

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022

Na terça-feira, depois de afastar o Villarreal, Mo Salah assumiu que queria encontrar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões e esta noite, no Santiago Bernabéu, os merengues fizeram-lhe a vontade com uma reviravolta épica diante do Man. City . Nas redes sociais, o egípcio 'celebrou' a previsão bem sucedida e lançou um aviso aos espanhóis: "Temos contas a acertar".Na memória do craque do Liverpool estão os encontros mais recentes entre as duas equipas, em especial a final de 2017/18, ganha pelos merengues por 3-1, com golos de Benzema e Bale (2). Sadio Mané fez o único tento dos reds.