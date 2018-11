São Petersburgo e Munique candidatos a receber final da Champions de 2021

O Estádio de São Petersburgo, palco de jogos do Mundial de 2018, na Rússia, e o Allianz Arena, de Munique, na Alemanha, são os candidatos a receber a final da Liga dos Campeões de 2020/21.Segundo anunciou a UEFA, as federações da Rússia e da Alemanha mostraram interesse em receber a final da Champions de 2021, sendo que a casa do Bayern Munique recebeu o jogo decisivo da edição 2011/12, que os bávaros perderam para o Chelsea.A casa do Zenit St. Petersburgo tem capacidade para 68.000 espetadores e a Allianz Arena para 75.000, sendo que os dois estádios vão receber em 2020 jogos da fase final do campeonato da Europa, incluindo dos quartos de final.A UEFA adiantou ainda que as candidaturas formais devem chegar ao organismo até 15 de fevereiro de 2019 e que o seu comité executivo tomará uma decisão em maio ou junho do próximo ano.No que respeita à final da Liga Europa de 2020/21, são três os candidatos, a Áustria (Viena), a Geórgia (Tbilissi) e a Espanha (Sevilha).