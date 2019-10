Sarri rendido a Ronaldo: «Tem uma mentalidade extraordinária»

Maurizio Sarri comanda a Juventus desde o início da temporada e após alguns meses de trabalho com Cristiano Ronaldo está rendido às qualidades do avançado português."Ronaldo tem uma mentalidade extraordinária. Ele pode definir objetivos pessoais e coletivos uma maneira excelente", disse o técnico italiano esta segunda-feira, em conferência de imprensa, na qual lançou o duelo de terça-feira frente ao Lokomotiv, referente à 3.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões.O treinador de 60 anos elogiou a formação russa onde atuam Éder e João Mário e vincou que a Juventus precisa de melhorar a vertente da finalização. "Vamos jogar contra uma equipa forte. Eles estão a ter uma boa época e são melhores do que muitos esperavam… Neste momento estamos a criar mais oportunidades do que no início da temporada e estamos no caminho certo, mas precisamos de melhorar a percentagem de conversão", sustentou.Para o italiano, a chave para uma vitória na receção ao Lokomotiv passará, em grande parte, pela capacidade defensiva da equipa, mesmo com algumas alterações. "Temos tido um grande equilíbrio na linha defensiva e espero poder fazer alterações sem perder essa solidez", observou Sarri.