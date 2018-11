Schalke 04 pernoita com ligação direta a Hoffenheim

A alta densidade competitiva do calendário do Schalke 04 levou os responsáveis do clube a organizarem de forma diferente a atual semana de trabalho. Contrariamente ao que é habitual em jogos da Liga dos Campeões, os alemães não vão regressar ao seu país logo após o final da partida e optaram por pernoitar na Invicta. A ideia é limitar ao mínimo possível os constrangimentos das muitas viagens que a equipa tem pela frente...

Amanhã, o Schalke 04 ainda fará um treino em solo português, após o qual irá, aí sim, viajar para a Alemanha, mais concretamente para Hoffenheim. O embate com a equipa local, referente à 13ª jornada da Bundesliga, está marcado já para este sábado. A normalidade regressará apenas na ronda seguinte da mais importante prova germânica, com a receção ao Borussia Dortmund, no dia 8.

Elementos extra

Com o intuito de manter o grupo unido e pensando já na partida seguinte diante do Hoffenheim, o técnico Domenico Tedesco incluiu na comitiva que viajou para o Porto os jogadores Michael Langer, Bastian Oczipka e Johannes Geis, apesar destes não estarem inscritos na UEFA.