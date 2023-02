Scott Parker: «Cometemos muitos erros»

Scott Parker, treinador do Clube Brugge, analisou a derrota (0-2) caseira ante o Benfica, a contar para a 1ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.



- Que sentimento lhe deixa este encontro?

– Naturalmente, não posso estar feliz após uma derrota por 0-2 mas a verdade é que já vi alguns aspetos positivos neste jogo, sobretudo nos primeiros 20 minutos, Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Disse que precisávamos de ser corajosos contra uma boa equipa e a primeira parte foi boa. Defensivamente estivemos muito bem e, em cima do intervalo, tivemos aquele golo anulado. Depois, na segunda parte cometemos muitos erros, é algo que teremos de melhorar.

– Quais foram esses aspetos que gostou na exibição da sua equipa?

– Vi mais confiança e coragem com bola. Eu fui jogador e por isso percebo a dimensão do desafio. Depois de cinco semanas a treinar com eles finalmente vi aquilo que procuro. Agora, o Benfica causou-nos muitos problemas com as suas movimentações, mas volto a dizer que fizemos coisas positivas. Antes do primeiro golo estivemos muito bem e criámoschances. Há mais uma parte por disputar e vamos tentar fazer o possível na segunda mão, em Lisboa.

- A que se deve Yaremchuk não ter saído do banco?

– Não significa nada. Tomamos decisões em cada momento como treinadores. Na segunda parte senti que o jogo era mais de transição e entendi que o Jutglà era a escolha certa para entrar. *