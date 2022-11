Segurança do Tottenham em Marselha preocupa polícia e obriga a reunião de emergência

O 'Corriere dello Sport' avança em Itália que as autoridades francesas estão preocupadas com a segurança de Antonio Conte e os jogadores do Tottenham em Marselha, onde os spurs disputam esta noite a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Segundo o mesmo jornal, houve uma reunião de emergência esta manhã, com o intuito de analisar a situação.Esta noite os jogadores foram acordados com fogo de artifício no exterior do hotel onde a equipa está alojada em Marselha, uma 'estratégia' já várias vezes usada por vários ultras europeus com o intuito de perturbar o descanso da equipa adversária.Antonio Conte está naturalmente com a equipa, mas não vai poder dar indicações a partir do relvado, uma vez que o italiano terá de cumprir um jogo de castigo depois de ter sido punido com um cartão vermelho no jogo com o Sporting, por protestos.Recorde-se que no Grupo D o Tottenham é o líder, com 8 pontos, mas todas as equipas estão em condições de se apurar para os oitavos de final. O Sporting e o Eintracht Frankfurt têm 7 pontos e o Marselha 4.