Senol Günes, treinador do Besiktas, abordou a derrota desta quarta-feira na receção ao Bayern Munique dizendo que a sua equipa igualou os alemães em campo, mas cometeu erros."Hoje perdemos mas não fomos superados em termos de jogo jogado. Os meus jogadores lutaram muito mas poderiam ter sido mais cautelosos", referiu o técnico.Günes já pensa no regresso à prova milionária na próxima temporada, sublinhando que o que foi feito agora já ficou para trás: "Não queremos gabar-nos por termos terminado a fase de grupos imbatíveis nem queremos pensar demasiado nesta eliminação. O que queremos é continuar neste patamar no próximo ano".

Autor: Luís Miroto Simões