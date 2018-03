Senol Günes quer que o Besiktas jogue bom futebol na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões diante do Bayern Munique, mesmo após ter sido goleado na Alemanha por uns expressivos cinco golos sem resposta."Queríamos a qualificação, ou pelo menos ter um embate entusiasmante, mas o desnível na primeira mão não nos deixou bem. Ainda assim vamos tentar um bom resultado, fazer o nosso melhor jogo. Perante a multidão de adeptos, vamos tentar jogar bom futebol", assinalou o técnico na conferência de antevisão da partida.De resto, o técnico dos turcos prometeu fazer alinhar os melhores jogadores: "Sabemos que o Bayern Munique vem aqui com o seu onze mais forte e vamos tentar jogar com a nossa melhor equipa. Queremos deixar uma boa impressão na despedida, com o objetivo de voltarmos no próximo ano".

Autor: Luís Miroto Simões