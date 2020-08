Será que Griezmann percebeu? O bem audível insulto de Mário Rui em Camp Nou

Mário Rui endereçou umas palavras mais azedas a Antoine Griezmann durante o encontro entre o Nápoles e o Barcelona, a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O lateral-esquerdo, internacional por Portugal, não esqueceu as suas raízes durante uma troca de argumentos com o extremo dos blaugrana, num momento que foi capturado de forma bem audível pela transmissão do encontro.





Será que o francês percebeu? Recorde-se que Antoine Griezmann tem descendência portuguesa, uma vez que Amaro Lopes, avô materno do craque e antigo jogador do Paços de Ferreira, era natural da Capital do Móvel.