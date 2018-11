Sérgio Conceição: «Fizemos um jogo de grande nível»

Sérgio Conceição, mostrou-se satisfeito com a vitória do FC Porto frente ao Schalke 04, destacando o ambiente de confiança que se vive no plantel portista."Teve a ver com perceber o nosso primeiro momento para pressionar o adversário, o início de construção do adversário. Não fizemos o que foi trabalhado e pedido, no início. A partir do momento em que passou a acontecer, melhoramos e criámos 2 ou 3 oportunidades. Na primeira parte, o Schalke não fez um remate à baliza. Ao intervalo retificámos, os jogadores perceberam o que estávamos a fazer e o que podíamos fazer para melhorar. Fizemos 2 golos, do nada surgiu um penálti, que pode condicionar e abanar a equipa, mas isso não aconteceu. Acho que há um ambiente de confiança, cada um no seu colega. Fizemos uma segunda parte de grande nível, jogo de grande nível e estamos felizes pelo apuramento"."Gostava de contar com toda a gente, eram mais soluções e tinha mais boas dores de cabeça para resolver, mas temos uma grande diversidade grande naquilo que é o processo ofensivo.Conseguimos dar uma resposta muito positiva. Essa diversidade de movimentos que temos é muito rica porque passamos do 4-3-3 para o 4-4-2 muito rapidamente. Os jogadores sabem interpretar isso como ninguém. A dificuldade, às vezes, passa por interpretarmos da melhor forma o que queremos para o jogo, mas essa facilidade que temos em interpretar o nosso processo ofensivo permite colmatar ausências. Se pudesse contar com o Aboubakar e o Soares era excelente"."As chamadas bolas paradas fazem parte dessa diversidade de situações que temos. Aquele canto era para o Óliver chutar de primeira, mas ele perdeu o timing e cruzou. Quando vi que não chutou ainda lhe chamei uns nomes do banco, mas quando dá golo não há nada a dizer".