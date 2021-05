Sérgio Oliveira e Rúben Dias no plantel ideal da Champions para a UEFA

Sérgio Oliveira e Rúben Dias fazem parte do grupo de 23 melhores jogadores desta edição da Liga dos Campeões, de acordo com a escolha realizada pelos Observadores Técnicos da UEFA. As boas exibições realizadas pelo médio do FC Porto e pelo central do Manchester City não passaram despercebidas, permitindo-lhes integrar a elite do futebol europeu na época 2010/21.





Guarda-redesThibaut Courtois (Real Madrid)Ederson (Manchester City)Edouard Mendy (Chelsea)DefesasCésar Azpilicueta (Chelsea)Rúben Dias (Manchester City)Marquinhos (Paris Saint-Germain)Antonio Rüdiger (Chelsea)Ben Chilwell (Chelsea)David Alaba (Bayern Munique)MédiosJorginho (Chelsea)Mason Mount (Chelsea)N'Golo Kanté (Chelsea)Kevin De Bruyne (Manchester City)Ilkay Gündogan (Manchester City)Luka Modric (Real Madrid)Sérgio Oliveira (FC Porto)Phil Foden (Manchester City)AvançadosErling Haaland (Borussia Dortmund)Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)Robert Lewandowski (Bayern Munique)Karim Benzema (Real Madrid)Neymar (Paris Saint-Germain)Lionel Messi (Barcelona)