Sérgio Oliveira marca na vitória do Galatasaray frente ao Molde

O médio português Sérgio Oliveira marcou esta quarta-feira um dos golos dos turcos do Galatasaray na vitória por 3-2 frente aos noruegueses do Molde, na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupo Liga dos Campeões.

A jogar em casa, o Molde adiantou-se no marcador aos oito minutos, com um golo de Ellingsen, mas o Galatasaray deu a volta ao resultado com tentos de Sérgio Oliveira, aos 25', e Icardi, aos 29'.

Os noruegueses voltaram a empatar, por Haugen, aos 56', mas os turcos chegaram ao triunfo aos 90'+3, com um golo de Midtsjo, numa altura em que o médio luso já não estava em campo, tendo sido substituído aos 70'.

O dia de hoje na luta por um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões ficou marcado pela vitória do Sp. Braga por 2-1 frente aos gregos Panathinaikos.

Abel Ruiz, aos 51 minutos, e Álvaro Djaló, aos 73', marcaram os golos dos arsenalistas, enquanto Daniel Mancini reduziu para os helénicos, aos 90'+5.

Em outro jogo do dia, os israelitas do Maccabi Haifa empataram 0-0 na receção aos suíços do Young Boys, equipa que contou com o avançado português Joel Monteiro, lançado na partida durante a segunda parte.

Na terça-feira, os dinamarqueses do Copenhaga, com o extremo Diogo Gonçalves a titular, venceram por 1-0 na visita aos polacos do Rakow.