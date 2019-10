Sergio Ramos: «Temos de fazer mais»

Um ponto em 2 jogos e o abismo tão perto: a análise da imprensa espanhola ao empate do Real Madrid



No Santiago Bernabéu, em jogo do Grupo A da Liga dos Campeões, o Real Madrid empatou a 2 golos e o escândalo esteve muito perto de acontecer, já que o Clube Brugge chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças a um 'bis' do nigeriano Dennis Bonaventure. Sergio Ramos já reconheceu que os merengues têm de dar outra imagem."Uma primeira parte muito má, uma segunda com a coragem e a entrega que se espera de nós. Temos de fazer mais, temos de fazer melhor", considerou Ramos numa publicação no Instagram.O nigeriano Dennis Bonaventure, aos nove e 39 minutos em dois contra-ataques, fez com que o Brugge terminasse o 1.º tempo a vencer por 2-0.Na segunda parte, o mesmo jogador, isolado, quase apontou o terceiro golo dos forasteiros, aos 54 minutos, com os merengues a serem salvos pelo guarda-redes francês Areola, que ao intervalo substituiu o belga Courtois. Aos 55 minutos, o capitão Sergio Ramos deu, pela enésima vez, o exemplo e reduziu, de cabeça, após cruzamento do francês Benzema, para, aos 85, o médio brasileiro Casemiro empatar, também de cabeça, após um livre do alemão Kroos.Os madrilenos, vencedores de quatro das últimas seis edições da Champions, só evitaram o terceiro desaire seguido na prova e também em casa frente a 10 jogadores, já que, aos 84 minutos, o holandês Vormer foi expulso por acumulação de amarelos.