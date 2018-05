Quiero aprovechar esta noche para enviarle todo el ánimo del mundo a mi compañero @LorisKarius. Recuerda que, a pesar de todo, nunca caminarás solo... #StayStrong — Sergio Rico González (@sergiorico25) 26 de maio de 2018

O guarda-redes do Sevilha, Sergio Rico, deixou uma mensagem através das redes sociais a Loris Karius (Liverpool), após os deslizes do alemão na final da Liga dos Campeões que valeram dois golos à equipa do Real Madrid."Quero aproveitar esta noite para enviar todo o apoio do mundo ao meu companheiro Loris Karius. Lembra-te que apesar de tudo, nunca caminharás sozinho...[referência ao emblemático 'You'll never walk alone' dos reds]", escreveu o guarda-redes espanhol na sua conta no Twitter.Rico também felicitou o Real Madrid pela conquista da Liga dos Campeões.