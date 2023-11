Shakhtar aponta a mais um triunfo

Não há espaço para erros! Depois de ter reavivado as suas ambições na Liga dos Campeões com uma vitória (1-0) memorável na 4ª jornada frente ao Barcelona, o Shakhtar não poderá dar-se ao luxo de escorregar, em casa, frente ao Antuérpia, último classificado do Grupo H. "Fazemos as coisas passo a passo e mantemo-nos humildes. O Antuérpia é uma grande equipa com um treinador muito bom, não é fácil de ser batida. Sei que eles não têm tido um bom começo nesta temporada, mas às vezes é apenas um momento menos bom. Amanhã [hoje] temos que estar concentrados", afirmou o treinador dos ucranianos, Marino Pusic, recusando-se a deixar-se levar pelo entusiasmo da vitória sobre o Barça.

Por sua vez, os belgas continuam sem pontos depois de terem perdido (0-2) no Dragão, diante do FC Porto, mas o treinador Mark van Bommel sente que a equipa começa a estar mais adaptada à competição. "Adquirimos uma experiência valiosa nestes quatro jogos. Esta campanha não foi um fracasso. Ainda temos uma oportunidade de nos qualificarmos para a Liga Europa. Só precisamos de melhorar algumas coisas. Porém, estou orgulhoso do desempenho dos meus jogadores", disse o holandês.