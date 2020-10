Shakhtar Donetsk e Real Madrid mudam de estádios nos jogos da Champions

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, e o Real Madrid vão disputar os seus jogos da Liga dos Campeões em estádios diferentes, anunciou esta terça-feira UEFA, que aprovou o pedido dos dois clubes.

Ambos incluídos no Grupo B da 'Champions', o Real Madrid vai fazer os jogos em casa no Estádio Alfredo Di Stefano, habitual campo de treinos, com capacidade para 6.000 espetadores, numa altura em que o Santiago Bernabéu está a sofrer obras de renovação.

Desde junho que os 'merengues' mudaram de casa e passaram a atuar nesse recinto em jogos para as provas espanholas.

O Shakhtar vai abandonar Kharkiv e passar a atuar no Estádio Olímpico de Kiev, situação que também já acontece no campeonato ucraniano.

A equipa liderada por Luís Castro não atua na casa, a Arena Donbass, em Donetsk, desde fevereiro de 2014, devido ao conflito na região entre Ucrânia e Rússia.

Inter e Borussia Mönchengladbach são as outras equipas que preenchem o Grupo B. A fase de grupos de grupos da Liga dos Campeões arranca em 20 de outubro.