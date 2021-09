Sheriff Tiraspol marca primeiro golo em fases de grupos da Champions: veja o lance

Adama Traoré entrou para a história do Sheriff Tiraspol ao apontar o primeiro golo do clube numa fase de grupos da Liga dos Campeões, sendo que a formação da Moldávia também se estreia nesta fase da competição.





O avançado maliano abriu o ativo na receção aos ucranianos do Shakhtar Donetsk , em partida da 1.ª jornada do Grupo D, com um remate acrobático aos 16 minutos, de pé esquerdo, e bateu o experiente guarda-redes Pyatov.

Veja o golo: