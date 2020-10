Simeone defende João Félix das críticas: «Essa é uma observação tua»

O At. Madrid saiu de Munique derrotado por 4-0, numa partida na qual pouco saiu bem aos colchoneros. Ainda assim, Diego Simeone diz ter gostado de algumas coisas que viu e que, por ser otimista, ir levar isso consigo para o futuro.





"Não estou certo se cometemos um enorme rol de erros ou se a chave do jogo foi a sua capacidade para explorar a posse quando recuperavam a bola e partiam em contra-ataque. Levo comigo a atitude da minha equipa. Procurámos o golo até ao final. Até tivemos algumas chances e com uma melhor eficácia poderíamos ter marcado uns dois golos. Essa foi a grande diferença - a capacidade de finalização do Bayern", comentou.Simeone aproveitou para, de certa forma, ilibar João Félix das críticas. Especialmente por causa da suposta falta de intensidade que um jornalista lhe apontou. "Essa é uma observação tua. Ele ficou o jogo todo, o que diz muito, pois vi-o muito bem. Muito para lá de uma jogada, a contundência deles marcou o jogo. Não fomos contundentes quando tivemos situações e aí fugiu-nos o jogo. Vou com o sabor amargo da derrota, mas fico com coisas boas e, como sou otimista, levo coisas boas para o futuro"