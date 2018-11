Simeone: «Final no Wanda Metropolitano? Ainda falta muito»

Diego Simeone explicou esta quarta-feira que ainda não pensa no facto de a final da Liga dos Campeões ser no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético Madrid, isto no dia em que os colchoneros garantiram a qualificação para os oitavos-de-final ao derrotarem o Monaco."Penso pouco nisso porque ainda falta muito. De nada nos serve estarmos a pensar nisso porque a realidade será aquela que merecermos", referiu o técnico dos espanhóis.Sobre o jogo, Simeone gostou da exibição mas admitiu que a equipa quebrou na parte final: "No geral foi um jogo muito bom até aos 70 minutos. Entrámos a saber muito bem onde podíamos causar problemas ao Monaco, com mobilidade para procurar espaços que eles deixassem. Depois ficámos sem energia, a equipa sentiu o esforço de sábado. O Monaco apercebeu-se e criou-nos problemas".