Simeone: «Ronaldo é um animal de golo com registos tremendos»

Com os oitavos-de-final da Liga dos Campeões da época passada ainda bem presentes da memória, Diego Simeone elogiou Cristiano Ronaldo na antevisão da partida desta quarta-feira, com a Juventus. O treinador do Atlético Madrid diz que não há preparação possível para enfrentar um futebolista do nível do português."É difícil preparar algo contra um jogador. Ele é um animal de golo, tem uns registos tremendos e cria muito perigo em qualquer situação próxima da área. Não é fácil de controlar, ele faz de tudo. Já sofremos com ele, às vezes ganhámos, outras perdemos, mas é um animal de golo", disse o treinador argentino.A Juventus na época passada perdeu em Madrid mas depois ganhou em Turim, com três golos de Cristiano Ronaldo. Este ano, a Juventus apresenta-se com um novo téncico - Maurízio Sarri -, mas Simeone considera que, independentemente de quem lidera a equipa, os bianconeri são sempre uma formação perigosa. "Seja quem for o treinador, a Juventus é sempre uma equipa competitiva. Tem jogadores com grande potencial, basta ver os que ficaram fora da Champions. Isso por si só fala do nível dos jogadores que têm."Simeone não considera, por outro lado, que o Atlético Madrid seja um dos favoritos a vencer esta edição da Liga Milionária. "Analiso sempre o dia a dia. O futebol é sempre futebol e tudo pode mudar. Vejam a época do Ajax no ano passado, ou o que aconteceu connosco em 2014; às vezes aparecem equipas que ninguém está à espera. Qualquer rival pode criar dificuldades. Nós estamos a tentar crescer e adaptarmo-nos a este tipo de competições, mas palavras são palavras. O que se faz, os erros e os acertos são o que nos dá experiência."