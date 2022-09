Skov Olsen antevê FC Porto: «Só conseguiremos um resultado positivo se jogarmos muito bem»

O internacional dinamarquês Andreas Skov Olsen foi o jogador do Club Brugge escolhido para fazer a antevisão ao duelo desta terça-feira, frente ao FC Porto, na 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. O avançado, de 22 anos, explicou os motivos que o levaram a transferir-se para o clube belga em janeiro último, oriundo do Bolonha."Jogar a Liga dos Campeões é a concretização de um sonho e foi uma das razões para eu ter vindo para este grande clube. Apesar de ter jogado em grandes estádios em Itália, o hino da Champions é sempre especial. Por isso dou o máximo em todos os jogos", afirmou Skov Olsen, na tarde desta segunda-feira, no auditório José Maria Pedroto, no Estádio do Dragão."Vai ser um jogo difícil, temos de jogar ao mais alto nível para levar pontos daqui. O FC Porto tem uma equipa muito forte, com bons jogadores em todos os sectores e só conseguiremos um resultado positivo se jogarmos muito bem", acrescentou o atacante que, esta época, soma cinco golos e três assistências em 10 jogos disputados.