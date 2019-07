Só o Ferencvaros soube aproveitar o fator casa

Na terça-feira, apenas três dos oito jogos da 1ª mão da 1ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões contaram com triunfos caseiros. Mas, ontem, a situação revelou-se ainda mais adversa para as equipas visitadas: o Ferencvaros acabou por ser a única equipa a festejar perante os seus adeptos. Com o português Rui Pedro sem sair do banco, os campeões húngaros bateram (2-1) o Ludogorets - nos búlgaros, destaque para a estreia do reforço luso-guineense Jorginho, que entrou aos 83’ poucos dias depois de ter sido integrado nos treinos após a presença na CAN.





O Slovan Bratislava deixou escapar a vitória mesmo ao cair do pano no empate (1-1) frente aos montenegrinos do Sutjeska. Dominik Greif, guarda-redes dos eslovacos que tem sido apontado como alvo do FC Porto, acabou por ser batido aos 90’+5, num grande golo de Kojasevic. Já os georgianos do Saburtalo, os noruegueses do Rosenborg e os eslovenos do Maribor ganharam fora de portas e deixaram o apuramento bem encaminhado.