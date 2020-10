Solskjaer: «Bruno Fernandes mostrou carácter»

Ole-Gunnar Solskjaer elogiou a postura de Bruno Fernandes, que esta terça-feira marcou no triunfo do Manchester United em casa do Paris SG (1-2), no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões. O internacional português, recorde-se, havia falhado um penálti no passado fim de semana e hoje desperdiçou novamente, só marcando na repetição do castigo máximo.





"Bruno falhou dois penáltis de seguida mas não vai deixar de os marcar. Mostrou concentração e carácter", garantiu o treinador dos red devils à 'BT Sport' após o encontro.Considerando que a sua equipa "mereceu ganhar", o técnico dinamarquês destacou o sector mais recuado: "quando enfrentas uma equipa com Neymar e Mbappé tens de defender bem e o teu guarda-redes vai ter de fazer defesas. O Tuanzebe é um defesa de topo e o seu primeiro jogo em 10 meses é a demonstração da sua qualidade."