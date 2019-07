FC Porto defronta Krasnodar na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O FC Porto vai defrontar os russos do Krasnodar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.O vice-campeão português, que era cabeça de série no designado caminho das ligas - destinado a clubes que não se sagraram campeões nos respetivos países -, vai defrontar o terceiro classificado do campeonato russo da época passada, que disputa pela primeira vez o acesso à Champions.Para atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual tem entrada direta o campeão português Benfica, os 'dragões' têm de ultrapassar a terceira pré-eliminatória e o playoff, no qual serão igualmente cabeças de série.O jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da principal competição europeia de clubes está marcado para 6 ou 7 de agosto, enquanto o segundo encontro vai realizar-se em 13 do mesmo mês.- Basileia/PSV-LASK Linz- Dínamo Kiev-Club Brugge- Krasnodar-FC Porto- Basaksehir-Olympiacos/Viktoria PlzenCFR Cluj/Maccabi Tel Aviv-Celtic/Nomme KaljuAPOEL/Sutjeska-Dundalk/QarabagPAOK-AjaxSaburtalo/Dínamo Zagreb- Valetta/FerencvarosEstrela Vermelha/HJK-The New Saints/CopenhagaMaribor/AIK-BATE Borisov/Rosenborg11h02 - O sorteio vai começar dentro de instantes.Cabeças-de-série- FC PORTO- Dínamo Kiev- Basileia/PSV- Olympiacos/Viktoria PlzenNão cabeças-de-série- Club Brugge- Krasnodar- Basaksehir- LASK LinzCabeças-de-série- Ajax- Celtic/Nomme Kalju- Copenhaga/The New Saints- Dínamo Zagreb/Saburtalo- BATE Borisov/Rosenborg- APOEL Nicósia/SutjestkaNão cabeças-de-série- PAOK Salónica- Qarabag/Dundalk- Maribor/AIK- Estrela Vermelha/HJK Helsínquia- Maccabi Telavive/Cluj- Valletta/FerencvárosO FC Porto fica a conhecer hoje o adversário na 3.ª pré-eliminatória da Champions, cujos jogos estão marcados para 6/7 e 13/14 de agosto. No caminho dos dragões poderá surgir o Club Brugge (Bélgica), Krasnodar (Rússia), Basaksehir (Turquia) ou LASK Linz (Áustria). O sorteio está marcado para esta manhã (11 horas portuguesas), em Nyon. Para acompanhar em direto!