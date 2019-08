FC Porto com Turquia ou Grécia no horizonte no playoff da Champions

- Estão definidos os possíveis adversários do FC Porto no playoff da Liga dos Campeões, caso os dragões consigam ultrapassar o Krasnodar na 3.ª pré-eliminatória. Istambul Basaksehir, da Turquia, ou o Olympiacos de Pedro Martins, da Grécia, estão no horizonte dos dragões. O playoff decorre a 20 e 21 (primeira mão) e a 27 e 28 de agosto (segunda mão).- Basileia ou LASK defrontam Club Brugge ou Dínamo Kiev.- Segue-se o caminho das ligas, onde está o FC Porto.- APOEL ou Qarabag defrontarão PAOK ou Ajax.- O Young Boys vai jogar com Estrela Vermelha ou Copenhaga.- Cluj ou Celtic vão defrontar o Slavia Praga.- Dínamo Zagreb ou Ferencvaros vão defrontar Maribor ou Rosenborg.- O sorteio vai começar com as equipas que integram o caminho dos campeões.- Bom dia. Decorre esta segunda-feira o sorteio do playoff da Liga dos Campeões, fase onde o FC Porto poderá marcar presença caso ultrapasse o Krasnodar na 3.ª pré-eliminatória.