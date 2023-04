Spalletti 'pica' fãs do AC Milan: «Ouviram algum apoio esta noite?»

O treinador do Nápoles apelou ao 'inferno' do Estádio Diego Armando Maradona para a 2ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Para o efeito, o Luciano Spaletti 'picou' os adeptos do AC Milan e garantiu que foi o silêncio que prevaleceu esta quarta-feira no Estádio Giuseppe Meazza."Ouviram algum apoio aqui esta noite? Quando estamos em casa, todos vocês podem ouvir os nossos adeptos a protestar e mil adeptos do Milan a celebrar. Estes rapazes são sensíveis a absorver o ambiente em seu redor", frisou à Sky Itália.O técnico dos napolitanos, derrotado (1-0) na noite de hoje em Milão, comentou de forma sui generis o trabalho do árbitro, em particular o segundo amarelo a Anguissa, que fez com que o Nápoles jogasse a segunda parte com 10 homens. "Estávamos prestes a substituir o Anguissa quando aconteceu, por isso é decepcionante que tenhamos demorado um ou dois minutos a pensar quem substituir e eu não estava a prestar atenção suficiente ao árbitro. Não comento o trabalho do árbitro, esse não é o meu papel", referiu.