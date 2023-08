Sporar e Djuricic apuram Panathinaikos para a 3.ª pré-eliminatória da Champions

O Panathinaikos garantiu esta terça-feira o apuramento para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões ao empatar (2-2) frente aos ucranianos do Dnipro-1, na segunda mão da eliminatória, valendo à turma helénica o triunfo (3-1) conseguido na primeira mão., o ex-Sporting Andraz Sporar e o ex-Benfica Filip Djuricic voltaram a mostrar toda a sua influência na equipa. O avançado esloveno bisou (15' e 70') e contou com uma assistência do sérvio no momento do segundo golo.Pela frente, os gregos têm agora o Marselha de Nuno Tavares e Vitinha, que terminou a última edição do campeonato francês no 3.º lugar.