Sporar pediu desculpas aos colegas no balneário após golo falhado em Braga

O avançado Sporar, do Panathinaikos e que já passou pelo Sp. Braga e Sporting, falhou uma ocasião clara de golo aos 62' do jogo de terça-feira, que na altura daria o 1-1. O jogador esloveno falhou o remate e a bola saiu bem por cima, quando a baliza estava escancarada, com Matheus fora do lance.Ora, segundo reporta a imprensa grega esta quarta-feira, Sporar não escondeu o sentimento de frustração no balneário e pediu mesmo desculpas aos companheiros, tendo sido abraçado e apoiado de imediato pelos jogadores do clube de Atenas.Recorde-se que o Sp. Braga venceu o jogo da primeira mão por 2-1 e a segunda mão vai disputar-se na próxima terça-feira, no Olímpico de Atenas. Os minhotos não jogam para o campeonato este fim de semana, mas o Panathinaikos recebe o Volos este sábado.