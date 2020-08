Sporting felicita PSG pela passagem à final da Champions com mensagens em Alcochete

Desde que chegou a Portugal para disputar a final-8 da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain tem preparado os seus encontros na Academia do Sporting, em Alcochete. Esta quarta-feira, um dia depois de ter derrotado o RB Leipzig e garantido uma presença inédita na final da competição, a comitiva parisiense cumpriu mais uma sessão e foi recebida com mensagens de felicitações por parte do Sporting.





Merci au @Sporting_CP pour cet accueil chaleureux ! ??



Un immense plaisir de pouvoir s'entraîner quelques jours supplémentaires à la Sporting Academia de Lisbonne. ??#UCLfinal pic.twitter.com/bYhShEHLLm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 19, 2020

"O Sporting Clube de Portugal felicita o Paris Saint-Germain por ter alcançado a final da Liga dos Campeões", podia ler-se num dos painéis colocados pelos responsáveis do clube leonino.