Stefano Pioli: o duelo entre Ibrahimovic e Pepe e o perigo de Luis Díaz

FC Porto e AC Milan medem forças no Estádio do Dragão, esta terça-feira, e Stefano Pioli, técnico da formação italiana, antevê dificuldades para essa partida. Em conferência de imprensa, Pioli assumiu estar à espera do perigo portista, sobretudo por parte de Luis Díaz. E falou também do duelo entre Ibrahimovic e Pepe, dois jogadores "temperamentais".





"Espero as duas coisas. Enfrentaremos um adversário sólido, compacto, com jogadores rápidos no ataque e com um treinador bem preparado. Vai ser um jogo que vai apresentar dificuldades normais de um jogo de grande nível.""Estudámos bem o FC Porto, preparámos bem a nossa estratégia e esperamos colher frutos.""Está melhor, mas só jogou 15 minutos no último jogo. Vai aumentar os minutos, mas não acho que vá ter muitos mais minutos nas pernas."São dois jogadores temperamentais. Para nós é importante ter o Ibrahimovic nas melhores condições, porque assim ele está preparado para enfrentar qualquer adversário.""São uma equipa muito completa, mas se tenho de nomear um jogador, escolho o Luis Díaz, temos de estar de olhos nele."