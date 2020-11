Sueco Andreas Ekberg nomeado para o Marselha-FC Porto

O sueco Andreas Ekberg vai arbitrar o jogo entre FC Porto e Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, na quarta-feira, para a quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, anunciou esta segunda-feira a UEFA.

Andreas Ekberg, de 35 anos e internacional desde 2013, dirigiu em fevereiro passado o encontro entre o Sp. Braga e os escoceses do Rangers, que ditou o afastamento dos minhotos da Liga Europa.

O FC Porto, que na terceira jornada venceu em casa o Marselha por 3-0, ocupa a segunda posição do grupo, com seis pontos, menos três do que o líder, o Manchester City.

Os gregos do Olympiacos, treinados pelo português Pedro Martins, seguem na terceira posição com três pontos, enquanto o Marselha, que ainda não pontuou, ocupa o quarto lugar.

O encontro entre o FC Porto e a formação francesa, no qual Ekberg terá como auxiliares os compatriotas Mehmet Culum, e Stefan Hallberg, disputa-se na quarta-feira, às 20:00, no Estádio Vélodrome, em Marselha.