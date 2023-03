Sylla deve render Hendry no centro da defesa do Club Brugge frente ao Benfica

Os 22 jogadores convocados por Scott Parker viajam hoje para Lisboa, onde fazem o habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio da Luz ao final da tarde (18h30) depois da conferência de imprensa do técnico e um jogador. Os belgas chegam fragilizados pela derrota (0-3) com o Oostende, resultado que deixou o treinador inglês sob enorme pressão já que venceu apenas dois dos onze jogos que leva no banco do Club Brugge. O central escocês Jack Hendry, titular na 1ª mão, está lesionado e deve ser rendido por Sylla, ao passo que Skov Olsen continua de fora devido a uma lesão numa anca, sendo chamado o júnior Talbi.