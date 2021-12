Ten Hag: «O Sporting fez um golo muito bom, mas pode ser evitado»

Erik Ten Hag ficou contente com novo triunfo do Ajax, o sexto em seis jornadas da fase grupos, mas garantiu que a equipa "pode melhorar sempre" e que "ser apenas bom não chega". O treinador dos holandeses deu como exemplo o segundo golo sofrido, da autoria de Tabata."Nem sempre cumprimos aquilo que temos de fazer corretamente. No primeiro golo, eles jogam nas costas e há muito pouca pressão no portador da bola. No segundo golo, a nossa organização desapareceu por um tempo. Eles fizeram um golo muito bom mas pode ser evitado", constatou o técnico no final do encontro.Ten Hag olhou também já para a próxima fase da liga milionária. "Eu nunca vejo sorteios porque, afinal, não tenho qualquer influência sobre eles. Vamos ver o que nos sai. Sabemos de antemão que será difícil, mas temos confiança de que podemos alcançar algo. Nenhuma equipa vai gostar de jogar contra o Ajax. Entramos na próxima fase com confiança. Sabemos que temos deser muito bons para passar à próxima fase, mas não é impossível", reiterou o treinador desejado por vários clubes nas principais ligas da UEFA.