Ten Hag responde a Pochettino: «Vantagem? Ganhamos dez milhões por jogar a Eredivisie!»

Ao contrário do Tottenham, que teve de se bater num dérbi londrino com o West Ham, o Ajax teve um fim de semana de 'folga' competiva inesperado por determinação da Federação holandesa. Ora, toda essa situação foi apontada por Mauricio Pochettino como uma vantagem injusta para os holandeses , algo que Erik ten Hag, em resposta ao argentino, aproveitou para refutar de forma veemente."Recebemos 10 milhões de euros por jogar na Eredivisie e eles ganham muito mais por estarem na Premier League. Isso não é injusto para nós?", questionou o treinador holandês, que em seguida também se voltou para a possibilidade de os spurs estarem enfraquecidos pelas várias lesões. "Há sempre circunstâncias diferentes. Todos têm diferentes circunstâncias. Tens apenas de saber lidar com elas. É isso que fazemos", frisou.Até aqui chegar, o Ajax afastou clubes candidatos à conquista da Champions, mas o técnico garante que a exigência aumenta. "O Tottenham é uma grande equipa, com grandes jogadores, e teremos de estar ao mesmo nível ou até melhor do que estivemos diante do Real Madrid ou a Juventus", declarou.