Ten Hag vai rodar equipa frente ao Sporting mas garante: «Não será como com o Besiktas»

Erik Ten Hag assegurou esta segunda-feira que vai fazer algumas mudanças no onze inicial do Ajax para o encontro de amanhã com o Sporting, a contar para a 6.ª jornada da Liga dos Campeões, para o qual as duas equipas partem já apuradas para os 'oitavos' da competição."Sim, faremos algumas alterações, mas não será tão rigoroso como foi com o Besiktas", vincou, sem querer desvender se Onana irá a jogar frente aos leões: "Verão amanhã."O técnico da formação holandesa mostrou ainda ambição de querer terminar o grupo C apenas com vitórias. "Compreendemos que pode ser histórico. Temos de tentar todos os registos que consigamos obter. Somos ambiciosos", vincou, confirmando que Tadic está em dúvida para o jogo na Johan Cruyff Arena. "Tadic tem tido problemas nas costas desde o jogo fora de casa com o Heracles Almelo.Já sobre os relvados artificiais que se têm visto em alguns estádios holandeses, Ten Hag foi taxativo. "É muito mau para a visibilidade da Eredivisie. Deve ser banido o mais rapidamente possível. Estamos a competir pelo sexto lugar na Europa com Portugal", finalizou.