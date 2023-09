Teste de fogo com Bayern para Manchester United em crise

Esta noite há jogo grande em Munique com o Bayern a receber o Man. United. O clube inglês chega num clima de tensão depois de novo arranque irregular na Premier (13º, com 6 pontos em 5 jornadas) e o histórico na Baviera não é animador: em cinco visitas, perdeu três e empatou duas. Entre lesões e castigos internos, Erik ten Hag não conta com 12 jogadores e confessa a frustração. "Quase não consegui utilizar o nosso onze mais forte desde que cheguei na época passada. Mas temos que lidar com os factos. O nosso trabalho é escolher os melhores que estão disponíveis e conseguir resultados."

No Bayern, Harry Kane é o porta-voz da equipa e não escapa à pergunta sobre as alegadas negociações com United no verão. "Sei que houve conversas com alguns clubes, mas o Bayern foi a equipa que mais me entusiasmou desde o início", atira o inglês, que leva 4 golos em 5 jogos esta época.