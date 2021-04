Thiago Silva: «Parabéns ao FC Porto por ter valorizado muito a nossa qualificação»

Thiago Silva atendeu aos microfones da Eleven Sports no final do Chelsea-FC Porto para elogiar a prestação da equipa orientada por Sérgio Conceição no cômputo geral da eliminatória.





"Foi uma partida muito disputada. O FC Porto teve um pouco de domínio no jogo em função de estar em busca do resultado. Era o tudo ou nada para eles e procurámos fazer o nosso jogo como gostamos. O FC Porto anulou as nossas jogadas, parabéns ao FC Porto por ter valorizado muito a nossa qualificação", começou por dizer o experiente defesa-central brasileiros dos blues."Trouxeram muitas dificuldades neste jogo, mas os quartos-de-final são em duas mãos e aproveitámos bem no primeiro jogo. Parabéns ao FC Porto pelo grande jogo que fizeram", rematou.