Thomas Tuchel: «Houve momentos em que tivemos de sofrer»

O Chelsea venceu por 2-0 diante do FC Porto e deu um passo de gigante rumo às meias-finais da Champions, numa partida na qual assume que os blues tiveram de sofrer e saber sofrer.





"Foi um jogo duro diante de um FC Porto forte. Houve momentos em que tivemos de sofrer e aceitámos. As circunstâncias são um pouco diferentes nuns quartos-de-final. O espírito foi bom e o resultado excelente", começou por dizer o técnico dos londrinos, à BT Sport.O Chelsea vinha de uma derrota pesada diante do WBA e Tuchel assegura que tinha a certeza de que viria uma reação nesta partida. "Vi uma resposta logo no balneário e no dia seguinte. Não foi uma grande preocupação. Estávamos prontos para responder. No desporto há sempre percalços e o maior desafio é sempre reagir aos mesmos. Tivemos bons resultados juntos, depois tivemos uma derrota juntos e a reação tinha também de ser em conjunto. É isso que nos une e aumenta a confiança".Tuchel mostrou-se ainda assegurou pelos homens do golo. "Estou muito feliz pelo golo do Mount. Foi muito importante para abrir o jogo. Acalmou os nervos. Não foi um remate fácil, mas foi muito preciso. Estou muito feliz pelo Mason. Assumiu a responsabilidade. [O golo do Chilwell] foi excelente. Manteve-se firme e contornou o guarda-redes. É super importante conseguir um segundo golo fora de casa. O Chilly forçou o erro e manteve-se frio na área. Estou muito feliz pelo resultado, mas estamos apenas no intervalo"