Thomas Tuchel: «Tivemos um pouco de sorte... mas foi merecido»

O triunfo épico (2-1) do PSG sobre a Atalanta deixou Thomas Tuchel eufórico. O técnico da formação parisiense confessou que chegou a duvidar que a equipa conseguisse o apuramento para as meis-finais da Champions, mas sublinha que o triunfo acaba por ser justo.





"Esta é uma temporada histórica com quatro títulos e agora uma meia-final da Liga dos Campeões, não vamos esquecer este aniversário", disse à 'RMC Sport', contando o que lhe passou pela cabeça nos últimos minutos do encontro. Duvidei da vitória depois de 85 ou 88 minutos de jogo, sou sincero. Mas sempre sentimos que podíamos marcar. Disse aos meus assistentes 'se igualarmos, faremos a diferença logo a seguir'. Fizemos um jogo muito bom e a qualificação é merecida. Tivemos um pouco de sorte com os golos tardios, mas se tivermos em conta o jogo todo, é merecido. Os jogadores do banco que entraram foram excecionais, com um excelente estado de espírito", disse o técnico germânico, de 46 anos.