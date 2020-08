Tiago Craveiro e a Champions: «Daqui a 100 anos vão dizer que teve lugar em Lisboa»

A fase final da Liga dos Campeões já começou a ser disputada e os olhos do Mundo estão colocados em Lisboa. Tiago Craveiro, CEO da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), disse numa entrevista ao 'SportsPro' que Portugal "tem a responsabilidade de salvar a mais popular competição de clubes de futebol do Mundo".





"Responsabilidade é uma grande palavra porque sabemos os adeptos não vão estar nas bancadas, como gostaríamos que estivessem. Queremos que tudo corra bem e que os adeptos que estão em casa se sintam felizes ao verem o melhor futebol do Mundo", acrescentou Craveiro, que foi nomeado para a UEFA Club Competitions.O CEO da FPF recorda que quando a federação pensou receber a competição, não se sabia bem o que poderia acontecer em termos de pandemia. "Em abril não sabíamos se os campeonatos iam recomeçar ou se conseguiríamos salvar esta prova. A UEFA conseguiu pensar numa forma diferente de realizar as competições, com jogos em casa e fora. Todos nos baseámos nesse modelo", prosseguiu."Em tempos excecionais, penso que a UEFA fez um bom trabalho ao conseguir realizar a competição, mesmo com 6 jogos a menos. Mas sem esses seis jogos a prova pode ser concluída. Partilhámos essa sugestão e, como disse o presidente da UEFA [Aleksander Ceferin], fomos os primeiros a pensar numa ideia destas", contou.Mas a situação epidemiológica do país também ajudou. "Obviamente que sem uma boa situação sanitária podíamos ter as ideias que quiséssemos e ninguém cá viria. As duas coisas funcionaram bem e para nós tornou-se claro que podíamos fazer isto."O Instituto Português de Administração e Marketing estima que a economia da cidade ganhe cerca de 50 milhões de euros com o evento, mas Craveiro diz que o maior lucro ainda está por vir. "Do ponto de vista da imagem do país, é bom mostrarmos que fomos capazes de ajudar a UEFA a organizar a competição. Tenho a certeza absoluta que, se fizermos as coisas bem, dentro de 100 anos vão falar desta pandemia e vão dizer que uma das maiores competições do Mundo teve lugar em Lisboa, em Portugal. Não consigo explicar quanto isto significa para o país."