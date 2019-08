Tiago Martins criticado na Sérvia

Tiago Martins está a gerar controvérsia na Sérvia. O árbitro internacional foi o nomeado para o encontro entre Estrela Vermelha e Copenhaga, que terminou com um empate (1-1) que deixou a equipa da casa em fúria. No centro da polémica estão as queixas relativas a vários lances, nomeadamente o penálti assinalado já perto do final da partida que deu o empate à formação dinamarquesa. Na altura, Wind festejou a igualdade aos 85 minutos, respondendo ao golo de Pavkov a fechar a primeira parte.

No entanto, segundo a imprensa sérvia, o Estrela Vermelha queixa-se também de um penálti que terá ficado por assinalar a seu favor, bem como do facto de Zeca, internacional grego nascido em Portugal, não ter sido expulso.

Perante as críticas do Estrela Vermelha, Tiago Martins foi destacado na imprensa local, como por exemplo numa primeira página em que surge mesmo no título de destaque. "Martins tomba Estrela", pode ler-se, com a fotografia do lisboeta, de 39 anos, no canto da página. Já depois do jogo, o próprio treinador do Estrela Vermelha, Vladan Milojevic, falou de "decisões estranhas".