«Tive uma sensação estranha»: Di María lembra o dia em que soube que a Champions seria em Lisboa

Ángel Di María tem no currículo uma Liga dos Campeões conquistada em 2014, pelo Real Madrid, numa final disputada no Estádio da Luz frente ao Atlético Madrid. Domingo, o extremo argentino do Paris Saint-Germain pode erguer a 'orelhuda' pela segunda vez na carreira e... de novo no Estádio da Luz.





Em entrevista ao site da UEFA, o jogador de 32 anos assumiu que esse cenário "seria muito especial" e admitiu ainda ter sentido "uma sensação estranha no corpo" quando soube que a Champions seria disputada em Lisboa."Seria muito especial, muito importante para mim e para a minha carreira. Quando decidiram que seria jogado em Lisboa, tive uma sensação estranha no corpo que me fez lembrar os velhos tempos em que vivi aqui durante três anos e como fui feliz em Lisboa durante esse tempo", afirmou Di María."Depois também seria especial porque poder fazer história no PSG, que já chegou à sua primeira final, e porque ganhei em 2014 com o Real Madrid no mesmo estádio... E também ter a possibilidade de jogar os 'quartos' e as 'meias' no Estádio da Luz, tal como a final... Foi uma ótima combinação para mim, senti-me muito bem", acrescentou o jogador, que representou o Benfica entre 2017 e 2010.A final da Liga dos Campeões 2019/20, entre Paris Saint-Germain e Bayern Munique, está marcada para as 20 horas de domingo no Estádio da Luz, em Lisboa.