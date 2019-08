Tobias Stieler será o árbitro do encontro do FC Porto em Krasnodar

O alemão Tobias Stieler vai arbitrar a visita do FC Porto ao terreno do Krasnodar, em partida da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na quarta-feira, anunciou hoje a UEFA.





Stieler, de 38 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Christian Gittelmann e Rafael Foltyn, enquanto o também alemão Christian Dingert será o quarto árbitro.O árbitro germânico nunca dirigiu nenhuma partida dos dragões, mas já esteve na derrota do Sporting em casa do Plzen (2-1), nos oitavos de final da Liga Europa de 2017/18, e no desaire do Sporting de Braga no terreno do Shakhtar Donetsk (2-0), na fase de grupos da mesma prova em 2016/17.