Tobol de Rúben Brígido goleado

A missão do Tobol de Rúben Brígido era hercúlea... e o pior acabou mesmo por se confirmar. O atual campeão do Cazaquistão, que conseguira um empate a zero na 1ª mão, foi goleado (1-5) na Hungria perante o Ferencvarós e está fora da Liga dos Campeões. A equipa do médio português cai assim para a 2ª pré-eliminatória da Conference League, onde terá pela frente o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, formação que conta com o central português Bernardo Lopes. Os encontros estão marcados para 21 e 28 de julho.

Já o Cluj caiu em casa frente ao Pyunik, da Arménia. Depois de um empate (2-2) nos 120 minutos, o vencedor do campeonato da Roménia da época passada perdeu nos penáltis (3-4), com o luso-romeno Mário Camora a falhar o último remate. De resto, o Bodo/Glimt não ganhou para o susto, tendo sido derrotado pelo KÍ, das Ilhas Faroé (1-3), conseguindo o apuramento devido ao triunfo na 1ª mão por 3-0.

Hoje há Conference

Hoje é a vez da Conference League. Serão ao todo 29 jogos da 1ª pré-eliminatória, com destaque para o Lechia Gdansk de Flávio Paixão, que se desloca ao terreno do Akademija Pandev, da Macedónia do Norte, depois de ter ganho por 4-1 na Polónia.