Toby Alderweireld e Jean Butez são baixas no Antuérpia para o jogo com o FC Porto

O Antuérpia tem duas baixas de peso para o jogo com o FC Porto, nesta terça-feira (20h00), para a Liga dos Campeões, já que Toby Alderweireld e Jean Butez não viajaram para Portugal com o resto da comitiva belga.O central ex-Tottenham, habitual titular, está a tratar uma lesão depois de um toque sofrido no encontro anterior, com o Genk. Alderweireld é o capitão da equipa belga e internacional pela seleção.Já o guardião, Butez, também ele o habitual dono da baliza do Antuérpia, ficou no país natal para assistir ao nascimento do filho, previsto para estes dias, pelo que deverá ser o suplente, Senne Lammens, a enfrentar os dragões na 4ª jornada da prova europeia.Mandela Keita também é outra das baixas confirmadas.