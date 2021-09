Todos os jogos da Liga dos Campeões 2021/22 na ELEVEN

Canal que detém os direitos para Portugal da Liga dos Campeões, a ELEVEN vai transmitir todos os encontros da prova mais importante da UEFA (num total de 125 partidas), desde a fase de grupos até à final. Em destaque estarão naturalmente as partidas de Sporting (grupo C), FC Porto (grupo B) e Benfica (grupo E), mas também outros duelos de peso, até porque esta fase de grupos contará com partidas que prometem emoções fortes. Em parceria com a ELEVEN, a TVI irá transmitir em sinal aberto um jogo por jornada.





A ELEVEN, refira-se, lançou recentemente o Passe Semestral, por apenas €9,99/mês, que dá acesso completo aos 6 canais da ELEVEN, em alta-definição Full HD, e à transmissão em direto das melhores competições do mundo, entre elas a UEFA Champions League. A subscrição está disponível até 30 de setembro, em todos os operadores de Canais Pay-TV (MEO, NOS, NOWO e VODAFONE) ou em Elevensports.pt.O melhor do desporto é na ELEVEN. Passe Semestral por apenas €9,99/mês durante 6 meses.