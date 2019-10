Tonturas e problemas estomacais: a razão da noite para esquecer de Courtois

Substituído ao intervalo no duelo com o Club Brugge, Thibaut Courtois não viveu uma noite particularmente feliz esta terça-feira, já que sofreu dois golos (num deles não ficou lá muito bem na fotografia) e até saiu assobiado pelos adeptos. Ora, ao final da noite soube-se que o motivo da substituição se deveu essencialmente ao estado de saúde de belga, que de acordo com o 'AS' terá sentido tonturas e problemas estomacais.





De resto, a situação foi igualmente confirmada por Zidane após o encontro. "Estava mal e não podia continuar na segunda parte", declarou o francês.