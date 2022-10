Tottenham de orgulho ferido só pensa no triunfo frente ao Eintracht Frankfurt

O Tottenham visita Frankfurt com o orgulho ferido, depois de uma derrota no dérbi de Londres frente ao Arsenal no fim de semana, e a tensão foi notória na conferência de imprensa de Antonio Conte. "Não sou estúpido, não quero perder. Sou eu que vejo o que se passa nos treinos e tento montar a melhor equipa. Quer os adeptos confiem em mim, quer não, as escolhas são minhas", atirou o técnico italiano, que garantiu ainda que a equipa tem o que é preciso para dar uma resposta.

Em igualdade pontual com os alemães, Conte sabe que as próximas duas jornadas serão decisivas para chegar aos 'oitavos' e quer ver mudanças já em Frankfurt. "Temos de melhorar a jogar fora de casa, ser mais fortes. Sempre disse que o grupo é equilibrado, vai ser um jogo importante."





Em sentido contrário, o Frankfurt está em crescendo e vem numa série de três triunfos consecutivos que Oliver Glasner não quer ver interrompida: "[O Tottenham] tem uma grande capacidade ofensiva, mas queremos ganhar e ter uma noite de festa em casa.": V. B.