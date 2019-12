Tottenham deverá rodar a equipa na receção ao Bayern Munique

Com o 2º lugar do grupo garantido e sem hipóteses de chegar ao 1º posto, ocupado pelo Bayern Munique, José Mourinho, treinador do Tottenham, vai promover várias alterações no onze inicial e não só. O técnico português, de 56 anos, não pode contar com os lesionados Lloris, Davies, Lamela, Ndombélé e Winks. O Special One deixa ainda de fora da convocatória nomes como: Aurier, Vertonghen, Dele Alli e Harry Kane. Por isso, os spurs vão entrar hoje em campo sem várias das principais figuras, o que abre espaço para a utilização do médio dinamarquês Christian Eriksen, que pode assinar por qualquer clube, já em janeiro, uma vez que o seu vínculo com os londrinos termina em junho de 2020.

Na antevisão da partida, Mourinho explicou as opções. "Alguns jogadores ainda não tiveram a oportunidade de jogar muitos minutos desde que cheguei. Esta é uma boa oportunidade para eles jogarem e mostrarem do que são capazes", revelou. No entanto, o ex-treinador do Manchester United também deixou um aviso aos menos utilizados, apesar de o jogo não contar para nada, praticamente. "É um jogo importante porque estamos a representar o Tottenham. Isso tem de nos dar sempre um sentido de responsabilidade", frisou.

Hans-Dieter Flick, técnico do Bayern, alertou para os perigos do contra-ataque dos ingleses, pretendendo que a sua equipa marque muitos golos.