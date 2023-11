Traoré ainda em dúvida para a receção ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hamari Traoré, lateral da Real Sociedad, teve de ser substituído no duelo com o Barcelona, depois de ter apresentado queixas musculares e, nesta altura, ainda não há garantias de que possa ser opção amanhã, frente ao Benfica. O maliano tem sido utilizado pelo técnico Imanol Alguacil, que ainda não sabe se terá de fazer mexidas no setor mais recuado.

Jon Pacheco, Igor Zubeldia e Ander Barrenetxea também têm apresentado algumas queixas nos últimos dias, mas tudo indica que possam vir a ser opção no duelo em que o conjunto basco vai procurar carimbar a passagem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o que não acontece há precisamente 20 anos.